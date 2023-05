Billie Joe Armstrong junta-se a banda de versões para cantar Green Day e deixa público ao rubro

Os ingleses Borderline Toxic atuaram no passado sábado no bar Slim Jim’s Liquor Store, em Londres, e saíram de lá com uma história para contar.

O grupo arriscou uma versão de ‘Basket Case’, clássico dos Green Day, levando o vocalista Billie Joe Armstrong a subir ao palco para cantar consigo a meias.

O público não escondeu o seu entusiasmo, com os próprios Green Day a partilharem um vídeo do momento, no dia seguinte. “É isto que acontece quando entras num pub e a banda toca a tua canção”, pode ler-se.

Veja o vídeo: