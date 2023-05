Festival da Eurovisão: que países deram pontos a Portugal

Portugal ficou em 23º lugar no Festival da Eurovisão. Após a contagem do televoto, ‘Ai Coração’, de Mimicat, que na final realizada este sábado em Liverpool (Reino Unido), se encontrava no 18º lugar depois da votação dos júris de 37 países, acabaria por descer para um lugar mais baixo da tabela, apenas acima da Sérvia (24º), Reino Unido (25º) e Alemanha (26º). A edição de 2023 do concurso coroou a Suécia, com ‘Tattoo’, interpretada por Loreeen.

A canção portuguesa recebeu 43 pontos dos júris nacionais, mas apenas 16 no ‘bolo’ resultante do apuramento do televoto. Estes foram os países que atribuíram pontuação a Mimicat:

França - 10 pontos

(5 do júri + 5 do público)

Espanha - 10 pontos

(6 do júri + 4 do público)

Grécia - 10 pontos

(10 do júri)

Moldávia - 8 pontos

(8 do júri)

Suíça - 7 pontos

(7 do público)

Países Baixos - 5 pontos

(5 do júri)



Malta - 3 pontos

(3 do júri)

Finlândia - 3 pontos

(3 do júri)

Austrália - 2 pontos

(2 do júri)

Croácia - 1 ponto

(1 do júri)