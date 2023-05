Vocalista dos Disturbed abre o coração em palco: “Sinto falta do Chester, do Scott, do Chris. Por pouco não fui atrás deles”

David Draiman, vocalista dos norte-americanos Disturbed, fez na passada semana um discurso emotivo em palco, durante um concerto em Milwaukee (EUA), revelando ter quase sucumbido "ao vício e depressão".

Segundo o “NME”, apresentando a canção ‘A Reason to Fight’, Draiman afirmou sentir falta de amigos que já partiram, como Chester Bennington (Linkin Park), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) e Chris Cornell (Soundgarden), revelando que quase juntou o seu nome a este grupo.

"Todos precisamos de uma razão para lutar. Demónios como o vício e depressão são muito, muito reais. São doenças não muito diferentes do cancro. Não se consegue ver a depressão, não é possível ver o vício. Apodrecem por dentro. Criam metástases, tomam de assalto o corpo e a alma. Estou farto de perder todos os que amo para a depressão e para o vício. Cada membro da banda que está neste palco lidou com esses sentimentos, com esses demónios. Sinto falta dos amigos que perdemos. Sinto falta do Chester, sinto falta do Scott, sinto falta do Chris. Para ser completamente sincero, há alguns meses quase me juntei a eles. O vício e a depressão podem acontecer a qualquer um, senhoras e senhores. Ninguém lhes está imune, não importa o quão bonita a tua vida possa parecer quando é vista de fora. Agora, levantem as mãos: quantos aqui já lidaram com os demónios do vício e da depressão ou conhecem alguém que já lidou? [surgem vários braços no ar]. Olhem à vossa volta. Como podem ver, meus amigos, não estão sozinhos.”