Lana Del Rey partilha vídeo de dez minutos para ‘Candy Necklace’

Lana Del Rey divulgou um vídeo para ‘Candy Necklace’, tema presente no seu novo álbum, “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”.

O vídeo foi realizado por Rich Lee e filmado em Los Angeles, constituindo uma verdadeira produção hollywoodesca: mais de dez minutos de duração, com Lana a vestir a pele de ícones de outrora, como Marilyn Monroe e Elizabeth Short.

“Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd” saiu a 24 de março e é o nono álbum de estúdio de Lana Del Rey. “O que nele sobressai, acima de tudo, é a sua admirável capacidade de transformar aquilo que parecem deambulações sentimentais em canções com princípio, meio e fim”, escreveu a BLITZ.

Veja o vídeo para ‘Candy Necklace’: