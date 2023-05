Jovem de 18 anos admite ter assassinado Pop Smoke: tinha, à época, 15 anos

Um homem de 18 anos admitiu ter disparado o tiro que vitimou o rapper Pop Smoke em 2020.

Segundo o “Washington Post”, o réu, que tinha 15 anos na altura do crime, deu-se como culpado num tribunal de menores de Hollywood, Califórnia (EUA), que o acusava de homicídio em primeiro grau na morte de Pop Smoke, a 19 de fevereiro de 2020. Admitiu também os crimes de roubo com invasão de domicílio. Espera-se que seja mantido numa instituição juvenil estadual até completar 25 anos.

Pop Smoke, rapper nova-iorquino de 20 anos (nome verdadeiro: Bashar Barakah Jackson), foi morto a tiro na manhã de 19 de fevereiro de 2020. A polícia chegou à sua casa arrendada em Los Angeles, encontrando-o com ferimentos de bala.

De acordo com relatório policial, um grupo de pessoas, incluindo uma que usava uma máscara e estava armada com um revólver, invadiu a casa que o rapper, então numa estada de quatro dias em Los Angeles, usava como moradia temporária em Hollywood Hills. Os réus invadiram o quarto de Pop Smoke e, refere o “Washington Post”, um jovem então com 15 anos alvejou o artista três vezes nas costas. Fugiram com um relógio Rolex com diamantes que venderam por 2 mil dólares.

Três outras pessoas foram acusadas pela morte de Jackson: uma era também menor à época do crime, as restantes tinham 18 e 19 anos.