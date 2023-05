Florence Welch em lágrimas ao ouvir a sua própria música no filme “Guardiões da Galáxia”

Florence Welch reagiu de forma emocionada ao escutar uma das suas canções no novo “Guardiões da Galáxia”.

No fim do filme, o terceiro volume da saga, ‘Dog Days Are Over’, uma das canções mais aclamadas de Florence + The Machine, dá som a um momento pungente, que deixou a autora do tema em lágrimas.

“Chorei ao longo de todo o filme, mas quando começaram a dançar a ‘Dog Days’ fui-me abaixo”, disse, no TikTok, ao lado de um vídeo onde se vê Florence em lágrimas. “A menina obcecada por super-heróis que existe dentro de mim não acredita que isto aconteceu”.

Veja o vídeo: