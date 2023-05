Linda Martini estão a gravar novo álbum: veja fotos e vídeo no estúdio

Os Linda Martini já estão a trabalhar no sucessor de “Errôr”, álbum que editaram em 2022. Este novo álbum será o primeiro a contar com o guitarrista Rui Carvalho, mais conhecido como Filho da Mãe, que começou por acompanhar a banda nos concertos após a saída de Pedro Geraldes e entretanto foi confirmado como elemento oficial.

O baterista Hélio Morais partilhou uma fotografia do grupo, tirada nos arredores de Leiria, no Serra - Espaço Cultural, onde os Linda Martini se encontram a gravar aquele que será o seu sétimo álbum de estúdio. “Informa-se que começaram os trabalhos do sucessor de ‘Errôr’”, pode ler-se na legenda.