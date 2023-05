Final do Festival Termómetro é este sábado em Lisboa: os finalistas e as atuações especiais

A final da 27ª edição do Festival Termómetro acontece no próximo sábado, 13 de maio, no Capitólio, em Lisboa, a partir das 21h. Os cinco finalistas, escolhidos entre as 30 bandas e autores que participaram, são: Slowburner, Femme Fallafel, Palankalama, Riça e Salomé.

O projeto vencedor recebe vários prémios: além da gravação de um videoclip e de 10 horas de gravação em estúdio, terá atuação assegurada no festival NOS Alive e na edição de 2024 do Bons Sons.

Ana Lua Caiano e Luca Argel, mais recente convidado do podcast Posto Emissor, serão os artistas convidados da cerimónia de sábado, subindo ao palco do Capitólio para uma atuação conjunta. Os bilhetes, à venda nos locais habituais, têm preço único de 10 euros.

Recorde-se que da lista de vencedores do Festival Termómetro, ao longo destas quase três décadas, fazem parte nomes como Blind Zero, Silence 4, Mazgani, Whales ou Neon Soho.