Ray Liotta: revelada a causa de morte

Foram reveladas as causas da morte do ator Ray Liotta, falecido em maio do ano passado.

Segundo os médicos, o ator morreu de causas naturais, citando problemas respiratórios, edema pulmonar e um ataque cardíaco como motivos. Liotta sofria, ainda, de aterosclerose.

As informações foram avançadas pelo website “TMZ”, que obteve o relatório médico das autoridades da República Dominicana, onde Liotta se encontrava a filmar “Dangerous Waters”, o seu novo filme.

O ator morreu a 26 de maio de 2022, durante o sono. Antes da sua morte, trabalhou em projetos como “Cocaine Bear” e a minissérie “Black Bird”, bem como em “Fool's Paradise”, cuja estreia está marcada para sexta-feira. Ainda não se sabe se “Dangerous Waters” chegará a ser completado.