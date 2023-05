Feist dá concerto em Lisboa em setembro

Feist regressa a Portugal a 21 de setembro para um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A artista canadiana trará consigo a digressão de apresentação do novo álbum, “Multitudes”, o sexto de uma discografia marcada por sucessos como ‘Mushaboom’, ‘My Moon My Man’ ou ‘1234’.

Produzido pela própria, em colaboração com o parceiro habitual, Mocky, “Multitudes” sucede a “Pleasure”, de 2017, e inclui canções como ‘Hiding Out in the Open’ ou 'Borrow Trouble", cujo vídeo pode ser visto abaixo.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa, anunciado esta terça-feira pela promotora House of Fun, serão colocados à venda na próxima sexta-feira, 12 de maio.