Banda de heavy metal despede vocalista que terá tentado matar o baterista

Os sul-africanos Vulvodynia despediram o seu vocalista, Duncan Bentley, por este ter alegadamente tentado matar o baterista do grupo, Tom Hughes.

Nas redes sociais, os Vulvodynia partilharam um comunicado onde afirmam que o comportamento “incontrolavelmente violento” de Bentley levou a que os restantes elementos “já não o pudessem ter na banda”. Juntamente com o comunicado, os Vulvodynia partilharam fotos de Hughes com o rosto ligado.

“Ameaçou e tentou matar o nosso baterista, que acabou no hospital com várias lesões, incluindo um nariz partido", pode ler-se. “Não é a primeira vez que ele ataca o Tom. Há muito que é um problema. Pensávamos que tinha a ver com o álcool, mas ele é mesmo assim”.

“Iremos continuar a nossa digressão sem ele. Vamos falar com alguns amigos nossos, vocalistas, para nos ajudarem. O Tom está cheio de dores, mas quer terminar a digressão”.

A banda pediu ainda aos fãs para que “não confiem” no agora ex-colega. “É um manipulador, um psicopata e um mentiroso compulsivo. Vai tentar mandar-nos abaixo e precisamos que saibam a verdade. Ele ainda tem acesso ao nosso Facebook e está a apagar publicações".

Veja o comunicado dos Vulvodynia: