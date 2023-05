Robert Smith dos Cure ataca a monarquia no dia da coroação de Carlos III: “Dava para oferecer um pónei a cada criança britânica”

Robert Smith, que nunca escondeu o seu desprezo pela família real britânica, partilhou - no dia da coroação de Carlos III - um cartoon que ataca a monarquia e a sua “extravagância para distrair” as massas.

“Viva a natureza arbitrária do privilégio hereditário”, conclui o cartoon, assinado pelo artista First Dog on the Moon e cuja mensagem Robert Smith subscreve. “O imenso custo desta cerimónia chegava para oferecer a cada criança britânica um pónei, mas temos de distrair as massas com esta extravagância.”

Em 2012, Robert Smith disse, acerca da possibilidade de um dia receber uma honraria real: “Sinceramente, preferia cortar as mãos. Como é que se atrevem a pensar que me podiam entregar uma distinção? Eu sou muito melhor que eles. Eles nunca fizeram nada, são uns idiotas.”