Quase 40 anos depois, Frankie Goes to Hollywood voltaram aos palcos: veja os vídeos

Os Frankie Goes to Hollywood regressaram no passado fim de semana aos palcos, 36 anos depois do seu último concerto.

O grupo juntou-se para atuar num evento de celebração do festival da Eurovisão, que este ano se realiza na sua cidade-natal, Liverpool, em Inglaterra.



Em palco, os Frankie Goes to Hollywood interpretaram ‘Welcome To The Pleasuredome’, um dos seus maiores êxitos; ‘Relax’, a sua canção mais popular, ficou de fora.

Para já, não se sabe se o grupo se irá reunir depois desta atuação. Veja os vídeos do evento: