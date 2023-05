Billy Corgan diz que pagou a um "hacker" para que novo disco de Smashing Pumpkins não caísse na net antes do tempo

Billy Corgan revelou ter pago a um hacker para que este não colocasse na net, antes do tempo, as canções do novo álbum dos Smashing Pumpkins, “Atum”.

Em entrevista ao programa de rádio “Klein/Ally Show”, da norte-americana KROQ, o músico afirmou que um pirata informático teve acesso a nove dos temas do disco, há seis meses.

“Eram as canções mais orelhudas”, disse. “Era como se estivesse a lançar o disco antes sequer de estar preparado”.

Corgan afirmou não saber como é que o hacker teve acesso às canções, mas disse ter sido alertado para o potencial leak por um fã. O músico pagou, então, ao pirata informático, de forma a obter novamente os ficheiros das canções e impedir o leak.

“E [o hacker] tinha mais coisas de outros artistas”, disse. “Coisas chocantes, cenas clássicas, de bandas do passado a preparar, provavelmente, reedições. Julgo que nada disso caiu na net”.

Segundo Corgan, o hacker terá sido intercetado pelo FBI, mas o líder dos Smashing Pumpkins ainda não sabe o resultado dessa investigação.