Mais uma lua cheia, mais uma canção nova de Peter Gabriel: e traz Brian Eno

Peter Gabriel voltou a editar uma canção nova em tempo de lua cheia, à semelhança do que fez com os seus singles anteriores.

Intitulado ‘Four Kinds of Horses’, o tema fará parte de “i/o”, o seu primeiro álbum de originais desde 2002.

‘Four Kinds of Horses’ conta com a colaboração de Brian Eno, bem como com a de Melanie, filha do ex-Genesis. Em comunicado, Peter Gabriel explicou que a canção versa sobre a “interseção entre religião e paz, por um lado, e violência e terrorismo, por outro”.

Ainda não há data oficial para “i/o”, estimando-se que possa ser editado ainda este ano. Peter Gabriel andará em digressão pela Europa e Estados Unidos a partir do dia 18 de maio.

Ouça aqui ‘Four Kinds of Horses’: