Rage Against the Machine reagem à nomeação para o Hall of Fame: nada mau para “um banda conhecida pela oposição à máquina de guerra dos EUA”

“Muito obrigado ao Hall of Fame por reconhecer a música e a missão dos Rage Against the Machine. Estamos agradecidos a todos os fãs, aos muitos camaradas talentosos com quem trabalhámos e a todos os ativistas, organizadores, rebeldes e revolucionários do passado, do presente e do futuro”.



A cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame realiza-se A cerimónia deste ano do Rock and Roll Hall of Fame realiza-se a 3 de novembro . Leia o comunicado dos Rage Against the Machine, na íntegra: