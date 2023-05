Rage Against The Machine e Kate Bush entram para o Rock & Roll Hall of Fame

Foram revelados os nomes que irão entrar este ano para o Rock & Roll Hall of Fame.

Kate Bush, Missy Elliott, Sheryl Crow, Rage Against the Machine, Willie Nelson, George Michael e os Spinners foram os escolhidos.

O Prémio de Influência Musical será atribuído ao DJ Kool Herc, “pai” do hip-hop, bem como ao guitarrista Link Wray. O Prémio de Excelência Musical será entregue a Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin.

Para a organização, esta será uma cerimónia especial, já que coincide “com o 90º aniversário de Willie Nelson e com o 50º aniversário do nascimento do hip-hop”.

A cerimónia deste ano terá lugar a 3 de novembro, no Barclays Center, em Brooklyn (EUA). Entre os nomes que ficarão uma vez mais de fora do Rock & Roll Hall of Fame contam-se os Iron Maiden, Joy Division, Soundgarden, A Tribe Called Quest ou os White Stripes.