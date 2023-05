Jon Bon Jovi comenta noivado do filho com Millie Bobby Brown: "A idade não importa"

Jon Bon Jovi aprova o casamento do filho, Jake, com a atriz Millie Bobby Brown, que se tornou conhecida com a série “Stranger Things”, apesar de o casal ser bastante jovem.

O músico esteve à conversa com o apresentador Andy Cohen na rádio SiriusXM, onde foi questionado sobre o facto de Jake e Millie estarem noivos aos 20 e 19 anos, respetivamente.

“A idade não importa”, afirmou Bon Jovi. “Se encontrares a pessoa certa e cresceres ao lado dela… O meu conselho é esse, crescerem juntos é importante”.

O noivado, anunciado em abril, significa que três dos quatro filhos de Bon Jovi estão agora noivos. “Acho que todos eles encontraram as pessoas com quem acham que podem crescer, e gostamos de todas elas”, disse.