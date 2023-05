Grimes lança o seu próprio software de Inteligência Artificial: “Podem fazer música com o meu nome, mas façam-no com gosto”

Grimes divulgou uma versão beta do seu próprio software de Inteligência Artificial. Intitulado Elf.Tech, o software permite emular a voz da artista canadiana.

“Podem fazer upload da vossa voz a cantar, ou gravar diretamente na aplicação. Vai devolver o mesmo áudio, mas com a minha voz”, explicou, "podem fazer música com o meu nome, mas peço-vos humildemente que o façam com gosto”.

O software surge poucos dias após Grimes ter aprovado o uso da sua voz em temas construídos com recurso à Inteligência Artificial. A artista prometeu dividir justamente os royalties obtidos com qualquer canção feita dessa forma. “A Grimes agora é open source e está a replicar-se”, escreveu, no Twitter.

A artista confirmou ainda que irá lançar música nova nas próximas semanas, prometendo divulgar dois temas novos: ‘Music For Machines’ e ‘I Wanna Be Software’. O seu último álbum, “Miss Anthropocene”, data de 2020.