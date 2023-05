Foals acolhem baixista de volta: "Depois de seis anos nos Alpes, adivinhem quem voltou?"

Os Foals anunciaram o regresso do baixista Walter Gervers ao grupo.

O músico tinha saído dos Foals em 2017, em busca de “uma nova vida”. Agora, está de regresso, a poucos dias de os Foals voltarem à estrada para fazerem as primeiras partes dos Paramore numa digressão sul-americana.

“Depois de seis anos nos Alpes, adivinhem quem voltou?”, escreveu o vocalista Yannis Philippakis no Instagram, ao lado de uma fotografia dos Foals com Gervers. “O Walter está de volta e melhor do que nunca. Preparem-se”.

Na sua conta oficial, o grupo partilhou também um vídeo de Gervers a tocar ‘Milk & Black Spiders’, tema de “Holy Fire”, álbum de 2013. Recorde-se que os Foals estão confirmados no cartaz do MEO Kalorama, que se realiza no verão.

Veja aqui: