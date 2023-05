Morreu o canadiano Gordon Lightfoot: “Um dos nossos maiores cantores-compositores", disse o Primeiro-Ministro Justin Trudeau

Morreu o cantautor canadiano Gordon Lightfoot, confirmou a sua representante à BBC. O músico tinha 84 anos.



As causas da sua morte não foram, para já, divulgadas. No início do ano, o músico viu-se forçado a cancelar vários concertos devido a problemas de saúde.



Gordon Lightfoot era um dos mais aclamados artistas do Canadá, e um dos maiores rostos da cena folk dos anos 60 e 70. Em 1976 lançou aquele que é ainda hoje o seu maior sucesso, ‘The Wreck of the Edmund Fitzgerald’. O seu último álbum, “Solo”, foi editado em 2020.



Entre os seus admiradores contam-se nomes como Bob Dylan, Neil Young ou Brian Wilson. Nas redes sociais, Bryan Adams, Jason Isbell ou Stephen King lamentaram já a morte de Lightfoot. O Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, referiu-se a este como “um dos nossos maiores cantores-compositores”.