Jared Leto vestido de gato, Lil Nas X pintado de prateado: os visuais mais originais da badalada Met Gala

Aguardada com expectativa, pela originalidade das vestimentas, a edição deste ano da Met Gala, organizada pelo MET (Metropolitan Museum of Art) de Nova Iorque, foi dedicada a Karl Lagerfeld, estilista que faleceu em 2019.

Como forma de o homenagearem, vários convidados envergaram criações da Chanel, mítica casa de moda à qual o designer alemão ficou ligado. Outros foram mais além, tentando assemelhar-se a Choupette, a gata de Karl Lagerfeld: Doja Cat usou próteses faciais para se parecer com um gato, ao passo que Jared Leto, que deverá vir a interpretar o papel do estilista no cinema, vestiu mesmo um fato peludo.

Veja acima alguns dos visuais mais comentados da Met Gala 2023, marcada pela profusão de rendas e pérolas.