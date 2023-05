Adele junta-se a James Corden na despedida do “Carpool Karaoke”

O último episódio de “The Late Late Show” contou, para além de Harry Styles, com a presença de Adele, que se juntou a James Corden para um último “Carpool Karaoke”.

Naquela que foi a sua última conversa a dois no contexto do programa, Adele e James Corden discutiram as críticas que o humorista foi recebendo ao longo dos anos. A artista britânica revelou ter composto ‘I Drink Wine’ após umas férias passadas com Corden, na ressaca do seu divórcio.

“Foi o primeiro ano em que senti que tinha de me responsabilizar por ser uma pessoa adulta”, afirmou. “Tu e a Jules [esposa de Corden] tiveram um papel muito importante a cuidar de mim. E com humor”.

“Lembro-me de estarmos a ir para casa e de eu te perguntar o que se passava, que parecias deprimido. E tu contaste-me tudo. Falámos quê, umas seis horas?”.

O humorista revelou que essa depressão estava relacionada com “coisas do trabalho”, bem como com “a internet e isso tudo”. ‘I Drink Wine’ foi, segundo Corden, uma canção que refletiu tudo aquilo por que passou.

“Fiquei abismado com a forma como pegaste em tudo o que estava a sentir sobre mim, sobre a minha vida, e o colocaste numa canção. Foi um enorme privilégio poderes criar tal coisa, a partir de uma conversa entre dois amigos”.

Veja o último “Carpool Karaoke”.