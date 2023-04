Da homenagem a Angélico aos êxitos mais esperados: o regresso dos D'ZRT começou ontem

Instagram / D'ZRT

No regresso aos palcos, a boyband DZRT recorreu à inteligência artificial para ter um holograma de Angélico Vieira, falecido em 2011, a cantar consigo. A emoção fez com que duas fãs e também a mãe do malogrado cantor se sentissem mal e tivessem de sair da sala. Veja alguns vídeos

Há 58 minutos