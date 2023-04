Michelle Obama a cantar com Bruce Springsteen? Aconteceu em Barcelona

Michelle Obama, antiga primeira-dama dos Estados Unidos, subiu ao palco do Estádio Olímpico de Barcelona para cantar com Bruce Springsteen na passagem deste pela cidade catalã.

Obama juntou-se a Kate Capshaw, esposa de Steven Spielberg, para cantar ‘Glory Days’, um dos temas mais populares do “Boss”. Na noite anterior, Springsteen foi fotografado ao lado de Barack Obama e de Spielberg no restaurante Amar, do hotel El Palace.

Veja o momento: