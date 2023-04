Filho de Chester Bennington estreia-se na música, seis anos após a morte do pai

Draven Bennington, o filho mais velho de Chester Bennington, falecido vocalista dos Linkin Park, lançou o seu primeiro single.

Intitulado ‘F w/ Me’, o tema é assinado como RVRND e faz parte do documentário “Family Legacy”, da Paramount+. O primeiro episódio, “Dads Who Rock”, aborda precisamente a carreira de Chester.

‘F w/ Me’ foi misturado e masterizado por Jay Baumgardner, que trabalhou com Chester tanto nos Linkin Park como nos Grey Daze, a sua banda anterior. O projeto RVRND conta também com o produtor Manny the Drummer e lançará o seu EP de estreia em agosto.

Ouça aqui ‘F w/ Me’: