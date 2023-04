King Princess é a nova confirmação do NOS Alive

Apadrinhada por Mark Ronson, King Princess editou no verão passado o seu segundo álbum, “Hold On Baby”, que inclui temas como ‘For My Friends’ ou ‘Change the Locks’ e colaborações de Aaron e Bryce Dessner, dos National, e o falecido baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins.

King Princess é a nova confirmação para o festival NOS Alive. A artista norte-americana sobe ao palco Heineken no último dia do evento de Algés, 8 de julho, mesmo em que atuam nomes como Sam Smith, Queens of the Stone Age, Angel Olsen ou Rina Sawayama.

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi

Ibibio Sound Machine



WTF Clubbing



Yaya Bey

Club Makumba

Throes + The Shine

Kelman Duran & Pedro da Linha

Nídia

Ana Lua Caiano



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Lil Nas X

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



Palco Clubbing



Papillon

Neyna

Lhast

Yendry

Xtinto

Sleepytheprince

DJ Stá

Bashment



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly

Carolina Deslandes + Bárbara Tinoco



Palco Heineken



King Princess

Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko



WTF Clubbing



Kelly Lee Owens

Boys Noize

Krystal Klear

Maelstrom & Louisahhh

Storm Mollison

Taahliah

Third Son

Yen Sung