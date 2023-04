A Garota Não lança "um pedido a várias frentes: viver do que se cria e produz não é um privilégio. Pode ser apenas um direito"

A Garota Não, nome artístico da cantora-compositora Cátia Oliveira, partilhou nas redes sociais um longo texto, dirigido às entidades que organizam os Prémios Play, a GDA e a Audiogest. A gala de entrega dos mesmos aconteceu esta quinta-feira, em Lisboa, com a vitória de artistas como Ana Moura, a mais galardoada da noite, Ivandro (que venceu na categoria de Canção do Ano, com ‘Lua’) ou Sérgio Godinho, que recebeu do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, um prémio carreira.

A Garota Não, que estava nomeada para o prémio de Revelação do Ano (entregue à cantora Nena), começou por escrever: “Eu não era para ir, porque não sou dada a estes carnavais e todo o processo que envolve estas nomeações me [parece] ser bastante estranho, mas durante a tarde senti que era uma oportunidade de falar sobre um assunto que me valeria a viagem, caso subisse ao palco. Escrevi um texto e fui.”

A artista de Setúbal partilha, de seguida, o texto que teria lido caso tivesse subido ao palco: “Os prémios Play são organizados por duas importantes entidades - GDA e AUDIOGEST - entidades sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, responsáveis pela gestão e distribuição do dinheiro gerado por direitos de autor e direitos conexos sobre as obras musicais. Trocando por miúdos, são quem cobra a agentes como câmaras municipais, restaurantes, rádios, bares, discotecas, lojas e todo o tipo de espaços com licença para passar música, - e quem depois distribui esse dinheiro pelos artistas, criadores e editoras.”



“Têm ambas como missão valorizar e incentivar a criação cultural. São entidades poderosas em Portugal. E que podem fazer toda a diferença na vida daqueles que por paixão, sonho e vontade se propõem a concretizar projetos musicais”, acrescenta A Garota Não.