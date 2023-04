Rapper MoneySign Suede encontrado morto nos chuveiros da prisão

Morreu o rapper norte-americano MoneySign Suede, aos 22 anos.

O artista foi encontrado morto nos chuveiros de uma prisão da Califórnia, na manhã de quinta-feira, com uma marca de esfaqueamento no pescoço, de acordo com o “Los Angeles Times”. As autoridades suspeitam de homicídio.

O rapper tinha sido condenado a uma pena de dois anos e oito meses de prisão, por posse ilegal de arma.

Em 2021, assinou pela Atlantic Records, lançando o álbum “Parkside Baby” em setembro do ano passado. Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Bones e MadeinTYO.