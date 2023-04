Miguel Araújo e António Zambujo juntos ao vivo: e vão oito concertos

Miguel Araújo e António Zambujo, que este ano vão regressar aos palcos, acabam de anunciar mais uma data ao vivo no Porto.

Os “Ujos”, como por vezes são conhecidos, acrescentaram à sua agenda um concerto no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. É a 25 de outubro.

Neste momento, os dois músicos têm as seguintes datas confirmadas: no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, a 22 e 23 de setembro; na Altice Arena, em Lisboa, a 6 e 7 de outubro; e a 25, 26, 27 e 28 de outubro no Pavilhão Rosa Mota.

Os bilhetes para a nova data já estão à venda.

Há sete anos, a dupla bateu todos os recordes, dando 28 concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto, tendo atuado para cerca de 82 mil espectadores.



Veja aqui os concertos de Miguel Araújo e António Zambujo em 2023:

22 de setembro: Coliseu Micaelense, Ponta Delgada

23 de setembro: Coliseu Micaelense, Ponta Delgada

6 de outubro: Altice Arena, Lisboa

7 de outubro: Altice Arena, Lisboa

25 de outubro: Super Bock Arena, Porto (DATA EXTRA)

26 de outubro: Super Bock Arena, Porto

27 de outubro: Super Bock Arena, Porto

28 de outubro: Super Bock Arena, Porto