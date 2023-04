A série “Black Mirror” está de volta: veja o ‘teaser’ e a lista de atores da sexta temporada

A Netflix divulgou esta semana o primeiro teaser para a sexta temporada de “Black Mirror”, que contará com nomes como Aaron Paul, Salma Hayek e Ben Barnes no elenco.

A estreia da nova temporada da série está marcada para junho, sem que tenha sido apontada uma data concreta. Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz são outros dos nomes confirmados.

A série voltará a contar com Charlie Brooker como guionista, depois de quatro anos de interregno, pautados pela pandemia. Estreada em 2011 no Channel 4 britânico, e na Netflix desde a terceira temporada, de 2016, “Black Mirror” contou com 23 episódios, incluindo um especial de Natal de 2014 e o filme interativo “Bandersnatch”, exibido no final de 2018. Ainda não se sabem mais detalhes sobre esta nova temporada, descrita pela Netflix como “a mais imprevisível de sempre”.

Veja o teaser: