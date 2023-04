João San Payo: “Fomos para a praia da Fonte da Telha com o saco-cama, debaixo das estrelas, a descobrir nomes. Acabámos com Peste & Sida”

Convidado da mais recente edição do Posto Emissor, João San Payo recordou como nasceu o nome da sua banda de sempre, os Peste & Sida.

Após o segundo concerto do grupo, em 1986, os músicos ficaram “satisfeitíssimos” e atravessaram o Tejo, rumo à praia. “Fomos para a Fonte da Telha com o saco-cama, debaixo das estrelas, a descobrir nomes. Acabámos com Peste & Sida”, recorda o vocalista dos Peste & Sida, que no final do ano passado lançaram “Não Há Pão”, e baixista de Miss Manouche.

“[Em meados dos anos 80] era um tabu falar de sida. Ainda não se percebia bem o que era, o próprio António Variações que faleceu… Criava um medo. Além de ter um duplo significado, era um nome com uma conotação provocatória”, reconhece.

