Echo & The Bunnymen dão concerto em Lisboa este ano

Os britânicos Echo & The Bunnymen têm regresso marcado a Portugal para um concerto na Aula Magna, em Lisboa, a 27 de setembro. A banda de Ian McCulloch e Will Sergeant traz consigo a digressão “Celebrating 40 Years of Magical Songs”, com a qual revista os seus maiores êxitos.

Autores de ‘The Killing Moon’ ou ‘Lips Like Sugar’, os Echo & The Bunnymen alcançaram grande sucesso na década de 1980, com álbuns como “Porcupine” (1983) ou “Ocean Rain” (1984). “The Stars, The Ocean & The Moon” é o nome do álbum mais recente, editado em 2018.

A mais recente passagem da banda por Portugal aconteceu em 2019. Os bilhetes para o concerto na Aula Magna, organizado pela promotora House of Fun, estão à venda nos locais habituais, com os preços a variarem entre os 25 e os 45 euros.