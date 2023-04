36 anos depois do fim, os Frankie Goes To Hollywood originais vão reunir-se

Será a primeira vez desde 1987 que os membros originais do grupo - Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O’Toole e Peter Gill - pisam juntos um palco. Uma formação diferente da banda deu alguns concertos em 2005, mas as perspectivas de uma reunião mais consentânea saíram frustradas devido a batalhas legais. Agora, em declarações à BBC, Brian Nash afirmou que uma reunião na sua cidade-natal “é algo que fazia sentido”.

A formação original dos Frankie Goes To Hollywood vai reunir-se, 36 anos depois. A banda de ‘Relax’ irá atuar em Liverpool, no fim de semana que antecede o festival da Eurovisão, e num evento de promoção ao mesmo.

Não se sabem, para já, mais detalhes sobre o espetáculo, mas a BBC avança que este não será “um concerto completo”. Os Frankie Goes To Hollywood irão atuar ao lado das Atomic Kitten, The Lightning Seeds e The Real Thing.