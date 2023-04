Neil Young deu o seu primeiro concerto em quatro anos com Stephen Stills

Neil Young deu no sábado o seu primeiro concerto em quatro anos, e o primeiro depois da pandemia.

O músico atuou em Los Angeles, no Light Up the Blues, um evento organizado por Stephen Stills, com quem colaborou nos Crosby, Stills, Nash & Young.

Depois de iniciar o concerto com três temas de sua autoria, Neil Young chamou Stills ao palco para tocar ‘Helpless’, dos CSNY. Até final, ambos interpretariam vários temas dos Buffalo Springfield, terminando com ‘Long May You Run’, da Stills-Young Band.

A noite ficou ainda marcada por uma espécie de “reunião” dos CSNY, com Graham Nash a prestar um tributo virtual a David Crosby, falecido este ano. Veja os vídeos: