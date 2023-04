“Não percebia que estava numa relação abusiva”: O desabafo de Skin, dos Skunk Anansie

Skin, a vocalista dos Skunk Anansie, deu uma entrevista ao podcast “Tim's Listening Party”, conduzido por Tim Burgess, vocalista dos Charlatans, onde falou sobre ‘Weak’, um dos temas mais emblemáticos da sua banda.

Segundo a artista, ‘Weak’ foi inspirada por uma relação que teve aos 16 anos, e que hoje considera ter sido abusiva. “Eu andava com um tipo muito mais velho, não por escolha minha, mas porque era uma menina cristã muito calada e vulnerável”, disse.

“Ele dava-me boleia da igreja até casa e foi assim que descobriu onde eu morava. Chegava e dizia que me ia levar a passear. Era abusivo e controlador, mas eu não entendia isso. Não sabia o que era uma relação, pensava que isso era normal”.

Segundo Skin, a “relação” só terminou quando começou a andar na faculdade, em Middlesborough. “Fui deliberadamente para longe, mas ele fazia 480 quilómetros para me ver aos fins de semana. Não disse a ninguém: mudei de casa e ele saiu da minha vida”.

“Só mais tarde, quando trabalhei com vítimas de violação, é que percebi que foi o que me tinha acontecido. Lembro-me de uma vez me ter sentado com a minha guitarra, ele bateu-me e começou a chorar. Lembro-me de pensar em como era fraca ('Weak')”, rematou.