Lizzo leva ‘drag queens’ para o palco em protesto contra lei anti-LGBTQ+

Lizzo atuou na passada sexta-feira em Knoxville, no estado norte-americano do Tennessee, tendo contado com a presença de várias drag queens em palco.

O gesto foi a forma encontrada pela cantora de protestar contra uma lei aprovada recentemente naquele estado, que restringe os eventos de drag queens. A lei, que foi suspensa por um juiz federal, é vista como anti-LGBTQ+ e como um atentado à liberdade de expressão.

No concerto, Lizzo admitiu que os fãs lhe pediram para que cancelasse o espetáculo em Knoxville, mas a artista decidiu, ao invés, encetar um protesto. “Tinham razões válidas, mas eu tinha que vir ter com as pessoas que mais precisam escutar esta mensagem”, disse.

“Porque não haveria eu de criar um espaço seguro no Tennessee, onde podemos celebrar estas artistas e as nossas diferenças?".

Veja os vídeos: