Artista francês M83 cancela concerto no Texas após tocar apenas uma canção

O artista francês M83 cancelou um concerto em Austin, no estado norte-americano do Texas, após subir ao palco e tocar uma canção apenas.

O espetáculo teve lugar no passado dia 14, no Stubb’s Bar-B-Q, com os fãs a questionarem-se desde então se teriam direito à devolução do valor dos bilhetes.

Nas redes sociais, o mentor do projeto, Anthony Gonzalez, pediu desculpas pelo sucedido. “Infelizmente, estava a sentir-me muito doente nesse dia, mas queria muito dar o concerto”, escreveu.

“Porém, assim que o concerto começou tornou-se evidente que estava muito mal, e precisava de cuidados médicos urgentes. Aconselharam-me a não voltar ao palco”.

“Foi a primeira vez que tive que cancelar um concerto por doença, e sinto-me mal por isso. Peço desculpa”, rematou.

O músico esclareceu ainda que tentou reagendar o espetáculo, sem efeito. “Não temos outra escolha que não a de o cancelar. Podem pedir o reembolso no local de compra”, disse.