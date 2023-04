Noel Gallagher tem canção nova: ouça aqui ‘Council Skies’

Noel Gallagher divulgou o tema que dá nome ao seu novo álbum, “Council Skies”.

Este é o quarto single a ser retirado ao álbum, o novo de Noel com os “seus” High Flying Birds. “Council Skies” será editado a 2 de junho, através da Sour Mash.

O tema vem acompanhado do seu respetivo videoclip, que mostra o grupo a atuar no New Century Hall, icónica sala de espetáculos de Manchester. Ouça-o aqui: