Bárbara Tinoco ao vivo no Campo Pequeno: nasceu uma estrela muito à frente do resto

A artista, depressa percebemos, tem como principal influência pop a Cartoon Network: um jeito meio infantil cruzado com conversas bastante sérias, com algumas piadas que só os adultos entendem. A dada altura, Bárbara Tinoco fala de “amigos coloridos, uns mais a cores, outros a preto e branco”, e isso, numa plateia onde metade dos presentes deveria ter menos de 12 anos, é tão estranho quanto o é extraordinário. Porque acaba por ser meio subversivo, da mesma forma que “O Incrível Mundo de Gumball” ou “Regular Show” são séries subversivas.

Não foi preciso Carolina Deslandes dizê-lo, quando ali subiu para, costas com costas, cantar ‘Coisas No Silêncio’: qualquer coisa como “o maior espetáculo da história da pop portuguesa”. Essa já era a ideia que se tinha, quando nos deparamos com tamanho aparato, tudo pensado ao pormenor, tudo inesperado quando nos lembramos que Bárbara Tinoco mal chegou à meia década de carreira.

“Tinoco, tu fazes-me estupidamente feliz”. A frase estava num de vários cartazes espalhados ao longo da plateia, concentrando tantos olhares quanto as coroas de luzes que eram vendidas à porta e, logo de seguida, envergadas no interior do Campo Pequeno, em Lisboa. Famílias muitas e crianças idem, naquele que deveria ser, para muitas, o seu primeiro concerto ao vivo. No palco, a 360º, três cavalos insuflados, bugigangas várias em tamanho gigante, luzes arroxeadas. Um espetáculo cénico como poucas vezes, que é para não dizer nunca, se viu da parte de uma artista portuguesa.

Indo por aí, Bárbara Tinoco poderia ser tão punk quanto os primeiros acordes de ‘God Save The Queen’, dos Sex Pistols, pelo menos no seu métier. Punk, no sentido em que fez e faz o que quer, nada se preocupando se tem aceitação ou não. E teve-a, claro, ou não teríamos estado aqui. O que ela fez no Campo Pequeno não foi, ainda, assim, a sua consagração. A sala estava esgotadíssima. No final, a própria admitiu ter sentido relutância em marcar um concerto nesta sala, em conversa com o seu agente. Mas essa consagração está provavelmente marcada para outubro de 2024, o mês em que Tinoco atuará na maior sala de espetáculos do país, a Altice Arena.

Para já, o que aqui tivemos foi uma estrela pop em ponto de rebuçado. Com “Bichinho”, o seu novo álbum, lançado na véspera, foi com as canções aí presentes que se construiu boa parte do alinhamento. ‘Ensina-me a Voar’ foi a primeira da lista, com Tinoco presa por um arnês, balançando-se para a frente e para trás. Em círculo, quase duas mãos cheias de pessoas, a banda que a acompanha. ‘Outras Línguas’, imediatamente a seguir, trouxe ao Campo Pequeno algum funk-via-Moloko, pautado por um solo de vibrafone (e ninguém, absolutamente ninguém, na pop, faz solos de vibrafone).