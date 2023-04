Morreu Mark Stewart, da banda The Pop Group

Morreu Mark Stewart, líder dos britânicos Pop Group. Tinha 62 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pela banda, através das redes sociais. Não foram reveladas as causas do óbito.

Em comunicado, Daniel Miller, fundador da editora Mute, expressou o seu pesar com a morte de Stewart. “Tenho várias memórias maravilhosas dele - algumas bizarras, algumas escandalosas, mas sempre inspiradoras, e por um motivo”, escreveu.

“A sua influência musical foi maior do que se pensa. Estava sempre a encorajar jovens artistas, especialmente em Bristol. Muitos deles tornaram-se estrelas globais”.

Mark Stewart fundou os Pop Group, uma das mais aclamadas bandas do período pós-punk britânico, em 1977. O grupo popularizou-se através da sua fusão de letras políticas com punk, dub e reggae, lançando dois discos: “Y”, em 1979, e “For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?”, em 1980.

Após 30 anos de hiato, os Pop Group reuniram-se em 2010, lançando mais dois discos. A banda tocou pela última vez ao vivo em 2021, em Coventry. Em 2015, atuaram no Serralves em Festa.