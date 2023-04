Woody Harrelson suspeita que pode ser irmão de Matthew McConaughey e quer fazer um teste de ADN

Woody Harrelson quer fazer um teste de ADN, após Matthew McConaughey ter exposto a possibilidade de ambos os atores serem irmãos de sangue.

No mês passado, McConaughey veio a público com a informação de que a sua mãe e o pai de Woody se conheceram e tiveram uma possível relação, antes do nascimento de ambos.

“Os meus filhos chamam-lhe ‘Tio Woody’. E os filhos dele chamam-me ‘Tio Matthew’. A família olha para fotografias antigas nossas e pensa que eu sou ele e vice-versa”, contou, ao podcast “Let's Talk Off Camera”.

À conversa com Stephen Colbert, Woody Harrelson mostrou-se disposto a recorrer à ciência para esclarecer a dúvida. “Nove meses antes do Matthew nascer, a mãe dele estava separada do Jim, supostamente o pai”, disse. “E, ao mesmo tempo, o meu pai e a minha mãe estavam a passar pelo seu segundo divórcio”.

“Quero fazer um teste de ADN, mas para ele é muito mais difícil, sente que está a perder um pai. Eu acho que ele está a ganhar um outro pai, e um irmão”.

Os atores são amigos de longa data, tendo contracenado juntos em “True Detective”. Este ano, irão voltar a fazê-lo num especial da Apple TV+, “Brothers From Another Mother”, onde irão interpretar versões ficcionadas de si próprios.