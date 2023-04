Da ‘Linha de Sintra’ ao ‘Querido Ex Namorado’: ao segundo álbum, Bárbara Tinoco canta sobre “sonhos parvos” e “salas cheias”

Chega hoje às lojas e ao streaming “Bichinho”, o segundo álbum de Bárbara Tinoco, uma das mais bem-sucedidas cantoras-compositoras portuguesas do momento. O disco será apresentado este sábado, 22 de abril, com um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa - mas a artista, que recentemente deu dois espetáculos esgotados no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, já anunciou uma atuação na maior sala do país, a Altice Arena, na capital, em 2024.

Entre as dez canções de “Bichinho”, há canções de “dois universos: o da tristeza e o de estar apaixonada e feliz”, como explicou a autora à agência Lusa. Um dos temas, ‘Querido Ex-Namorado', é dedicado a um ex-companheiro, ao passo que o tema-título, ‘Bichinho’, se inspira na relação com o atual parceiro, o músico e compositor russo Feodor Bivol. A jovem de 24 anos explicou que o passado e o presente da sua vida amorosa se cruzam na palavra ‘bichinho’, por ter sido esse o nome com que batizou os três gatos que adotou quando se separou, e a alcunha pela qual começou a tratar Feodor Bivol, quando começaram a viver juntos.