Moon Bin, membro do grupo de K-pop Astro, encontrado morto: tinha 25 anos

Morreu o cantor sul-coreano Moon Bin, membro do grupo K-Pop Astro. Tinha 25 anos.

O cantor foi encontrado morto em sua casa, confirmou a sua agência e editora. Ainda não são conhecidas as causas do óbito.

Moon Bin era uma figura destacada da indústria de entretenimento sul-coreana, tendo começado a trabalhar como modelo ainda criança. Em 2006, participou num videoclip do grupo K-Pop TVXQ!, e três anos mais tarde teve um papel na popular novela “Boys Over Flowers”.

Com os Astro, lançou três álbuns de estúdio, o último dos quais, “Drive to the Starry Road”, foi lançado em 2022. Em janeiro, ao lado de Yoon San-ha, seu colega nos Astro, Moon Bin lançou um novo EP, “Incense”. A dupla andava atualmente em digressão pela Ásia.

A notícia da morte de Moon Bin surge poucos dias após a atriz Jung Chae-yul, da série de televisão “Zombie Detective”, ter igualmente sido encontrada morta em sua casa. Ao longo dos últimos anos, foi notícia a morte precoce de vários jovens cantores, atores e modelos sul-coreanos, a maior parte devido a suicídio.