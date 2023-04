MARO gravou um Tiny Desk Concert, célebres atuações ‘pequeninas’ na rádio pública dos Estados Unidos

MARO foi uma das mais recentes artistas a passar pelos célebres Tiny Desk Concerts, série de vídeos que registam pequenas atuações musicais no espaço onde se grava o programa “All Songs Considered”, na NPR, rádio pública dos Estados Unidos, em Washington D.C..

No Instagram, a artista portuguesa publicou fotos do espaço onde atuou, juntamente com os músicos Pau Figueres e Darío Barroso. Com data de publicação da sua pequena atuação ainda por anunciar, MARO junta-se a nomes como U2, Robert Plant, Sting, Laurie Anderson, Coldplay, Ed Sheeran, Wu-Tang Clan, Belle & Sebastian ou Alicia Keys, alguns dos grandes nomes que já protagonizaram os vídeos que a NPR produz desde 2008.