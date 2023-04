Concorrente de “The Voice Kids” português surpreende ao cantar ‘Creep’, dos Radiohead

Uma concorrente da nova edição do concurso “The Voice Kids” português causou sensação, após ter interpretado ‘Creep’, dos Radiohead, na ‘prova cega’ do programa, aquela em que os jurados não sabem quem está do ‘outro lado’ das suas cadeiras.

Com a interpretação do primeiro êxito da banda britânica, lançado há 31 anos, Lavínia Guimarães conseguiu conquistar todos os membros do júri (Fernando Daniel. Aurea, Carlão e Bárbara Tinoco), acabando por escolher a equipa de Bárbara Tinoco.

A jovem de 13 anos nasceu no Brasil e veio para Portugal com 5 anos, morando no Porto. De acordo com a resenha biográfica que consta do site do programa, “inspirada pelo pai, músico, começou a tocar violino aos 5 anos (…) e atualmente toca violoncelo e piano”.

Veja o vídeo: