Soundgarden e viúva de Chris Cornell chegam a acordo e a banda vai lançar as últimas gravações com o vocalista

Os Soundgarden chegaram a acordo com Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell, após uma batalha judicial que se prolongou durante quatro anos.

Em 2019, Vicky processou os membros do grupo, bem como o agente destes, reclamando os direitos sobre várias gravações inéditas dos Soundgarden com Chris, falecido em 2017. Vicky alegou ainda que lhe eram devidas várias centenas de milhares de dólares em royalties.

Em 2021, um juiz decretou que não havia qualquer prova de que os Soundgarden tivessem falhado no pagamento desses royalties a Vicky Cornell. A viúva voltou a processar o grupo, alegando que os Soundgarden haviam tentado comprar os direitos sobre os inéditos por um valor “ridiculamente baixo”.

Por seu turno, o grupo acusou Vicky de ter bloqueado o acesso dos demais membros às contas oficiais dos Soundgarden nas redes sociais. Agora, um comunicado emitido por ambas as partes indica que foi alcançado um consenso.

“Esta reconciliação marca o início de uma nova parceria entre ambas as partes, que permitirá aos fãs dos Soundgarden por todo o mundo escutar as últimas canções nas quais a banda trabalhou com Chris”, pode ler-se.

“Ambas as partes estão unidas no intuito de propagar, honrar e construir o incrível legado dos Soundgarden, bem como a marca indelével de Chris na história da música, enquanto um dos maiores compositores e vocalistas de todos os tempos”.

