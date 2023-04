Greta Van Fleet em Portugal no final do ano

Os norte-americanos Greta Van Fleet anunciaram um concerto em Portugal. Englobado na digressão de promoção do terceiro álbum da banda, “Starcatcher”, que deverá sair em julho, o espetáculo acontece no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo dia 6 de dezembro.

A data dos Greta Van Fleet em Portugal será a última de uma digressão europeia que começa um mês antes, nos Países Baixos. No verão, o quarteto dos irmãos Josh, Jake e Sam Kiszka e Danny Wagner andará em tournée pelos Estados Unidos.

Na primeira parte, estarão os ingleses Black Honey. Os bilhetes estão à venda a 21 de abril.