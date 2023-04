Dexys Midnight Runners regressam a Portugal mais de 40 anos depois

Os Dexys Midnight Runners irão regressar este ano a Portugal. Os autores de canções como ‘Come On Eileen’ ou ‘Geno’, editadas nos anos 80, irão atuar no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 20 de outubro. Fazem-no sob designação Dexys and Dexys Midnight Runners, a dupla nomenclatura que o grupo conheceu ao longo da carreira.

Formados em 1978 pelo cantor Kevin Rowland, os Dexys Midnight Runners tornaram-se um caso de sucesso com o lançamento de “Searching For The Young Soul Rebels”, disco onde combinaram a agressividade do punk com música soul.

Foi com esse álbum que se apresentaram em Portugal, em 1981, para três concertos: no Dramático de Cascais, no Pavilhão Infante de Sagres (Porto) e na Festa do Avante. Este ano, a banda irá lançar o seu sexto álbum de estúdio, “The Divine Feminine”.

Os bilhetes deste concerto, organizado pela Amazing Events, estarão à venda a partir da próxima sexta-feira.