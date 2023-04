Os Linkin Park ainda têm “muitas coisas” no baú

Em entrevista ao “NME”, o guitarrista Brad Delson afirma que este “é um momento interessante” na carreira dos Linkin Park, já que o grupo está a “comemorar 20 anos de um álbum que é, para nós, muito especial”. A reedição, lançada na semana passada, conta com um tema inédito, ‘Lost’. “É uma canção que fizemos, amámos e esquecemos”, explicou Delson. “Não tínhamos lugar para ela” no álbum, contou.

Os Linkin Park abordaram a recente reedição de “Meteora” e a possibilidade de, no futuro, resgatarem mais canções aos seus arquivos.

"A ‘Lost’ era demasiado semelhante à ‘Numb’, e contar uma história, com o álbum, era muito importante. “Com o ‘Minuted to Midnight’, fomos noutra direção, e a partir daí noutras direções, pelo que nunca nos perguntámos sobre o que andámos a fazer há cinco anos”. Segundo o guitarrista, os Linkin Park ainda têm muita coisa no baú. “Ao longo dos anos, tornámo-nos mais ousados ao escrever canções. Às vezes compúnhamos 120 faixas para ouvirem uma”, disse.